Efterforskere: Der er fundet ti lig og sorte bokse efter Wagner-styrt

Der er blevet fundet ti lig samt sorte bokse efter det formodede Wagner-flystyrt onsdag.

Det oplyser en russisk undersøgelseskomité på det sociale medie Telegram fredag.

Fundene er blevet gjort i det område, hvor et fly onsdag styrtede ned. Wagner-leder Jevgenij Prigozjin formodes at have mistet livet i flystyrtet.