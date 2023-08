Putin til BRIKS-topmøde: Vesten er skyld i krigen i Ukraine

- Vores handlinger i Ukraine er dikteret af kun én ting: At slutte krigen, som blev påført os af Vesten og dets satellitter mod folk, der bor i Donbas, siger han.

Putin henviser til det østlige Ukraine, hvor prorussiske militsfolk har bekæmpet Ukraines hær siden 2014.

Rusland angreb 24. februar sidste år uprovokeret Ukraine med en meget stor militærstyrke. Moskva kontrollerer i dag en femtedel af Ukraine.

- Jeg ønsker at henlede opmærksomheden på, at det var ønsket om at opretholde deres hegemoni (dominans, red.) i verden, som førte til den alvorlige krise i Ukraine, hævder Putin.