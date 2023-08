Præsident Xi holdt en brandtale i Johannesburg i forbindelse med åbningen af Briks-topmødet i Sydafrika.

Men ordene kom ud af munden på Kinas handelsminister, Wang Wentao.

Uden nogen forklaring blev han som stand in sat til at læse den kinesiske præsidents tale op foran forsamlingen af politikere og erhvervsledere i selskab med de fire øvrige Briks-nationers topledere: Sydafrikas præsident Cyril Ramaphosa, Indiens premierminister Narendra Modi og Brasiliens præsident Lula da Silva på scenen – Ruslands præsident Vladimir Putin via videolink fra Rusland.