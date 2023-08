Russisk ekspræsident: Europa skal ikke lade sig rive med af F-16-donation

- Ah, bliv ikke revet for meget med af lege med legetøjsfly i jeres sandkasse, børn. For den næste ”gode dag” for Europa kan blive dets sidste dag, skriver han.

I opslaget er også et billede af et nedskudt tysk nazifly.

Medvedev er ud over sin post i det magtfulde sikkerhedsråd en af Ruslands præsident Vladimir Putins nærmeste allierede.

Søndag meddelte statsminister Mette Frederiksen (S), at 19 danske F-16-fly vil blive sendt til Ukraine, når ukrainske piloter er blevet oplært i at bruge dem.