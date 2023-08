Den danske og hollandske F-16-donation udløser roser, men flere lande hæfter sig ved tidshorisonten

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har længe efterspurgt hjælp fra vesten til et modsvar til russiske luftangreb. Hjælpen er nu kommet fra dansk og hollandsk kant, efter de to lande i weekenden annoncerede, at de ville sende F-16-kampfly til Ukraine.

»Historisk« og et »gennembrud« for krigen, kalder flere internationale medier donationen, men de er også betænkelige for, hvornår flyene kan blive taget i brug.