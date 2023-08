»Det er spørgsmål, der dukker op, fordi vi ikke har været i situationen før, og folk kan ikke få det til at stemme, at der er en øget terrortrussel, og at de bliver opfordret til at leve som før,« siger Ranstorp i en henvisning til Säpos anbefaling om, at folk skal fortsætte dagligdagen, som de plejer.

Ifølge tv-stationen SVT har svenske og tyske myndigheder allerede to gange i år stukket en kæp i hjulet for terrorhandlinger, hvor planerne var motiveret af koranafbrændingerne.

Ville angribe en kirke

I april blev fem mænd i Eskilstuna, Linköping og Strängnäs anholdt under en morgenrazzia. Fire af dem vurderedes at have forbindelser til voldelig ekstremisme og blev tilbageholdt under mistanke for at planlægge terror. De er siden blevet løsladt, men er stadig under efterforskning.

Ligeledes i foråret blev to brødre anholdt i Tyskland under mistanke for at planlægge et angreb mod en svensk kirke. De tyske myndigheder kom angiveligt på sporet af dem pga. kemikalier, som de to mænd havde købt på EBay – tilsyneladende med henblik på at fremstille en bombe.

Der har også været en række angreb mod svenske repræsentationer i udlandet.

Den 19. juli stormede en vred pøbel den svenske ambassade i den irakiske hovedstad, Bagdad. Den 9. august var der et angrebsforsøg mod den svenske ambassade i Libanon. Og i januar blev 15 personer anholdt i Tyrkiet for terrorplaner, hvor det svenske konsulat i Istanbul muligvis var et mål.–

I Sverige diskuterer regeringen ligesom i Danmark, hvordan den kan ændre lovgivningen for at stoppe nye koranafbrændinger.

Imens er der nogle svenskere, der har taget sagen i egen hånd. Fredag stormede en kvinde bevæbnet med en brandslukker frem mod en demonstrant foran den iranske ambassade i Stockholm for at stoppe endnu en koranafbrænding, rapporterede avisen Aftonbladet.