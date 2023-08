23/08/2023 KL. 19:00

For abonnenter

Først fik britisk ferieparadis de pædofile. Nu skal det til stor vrede løse kæmpe asylkaos

Brexit skulle stoppe stor indvandring. Men strømmen af immigranter til Storbritannien er blot fortsat, og premierminister Sunaks regering bruger i dag over 50 mio. kr. om dagen på at indkvartere asylansøgere på 400 hoteller. Nu skal et ferieparadis til stor opstand afhjælpe kaos.