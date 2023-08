Zuckerberg trækker i land om kampsport: Musk er ikke seriøs

- Elon vil ikke bekræfte en dato, og så siger han, at han behøver et kirurgisk indgreb, og nu beder han om, at vi tager en øverunde i min baghave i stedet, lyder det fra Zuckerberg.

Musk, der nu har omdøbt sit medie Twitter til X, har tidligere talt om en kamp på en ”et episk sted” i Italien.

Han hævdede også, at han havde talt med Italiens premierminister, Giorgia Meloni, om det.

Der været stærke spændinger mellem de to mænd, siden Zuckerberg for nylig søsatte sin egen tekstbaserede tjeneste Threads. Musk har beskyldt ham for at have kopieret Twitter (nu X).