Ecuadoriansk præsidentkandidat dræbt - valgdato fastholdes

Den nu afdøde præsidentkandidat var en ivrig kritiker af tidligere præsident Rafael Correa. Det skaffede ham 18 måneder i fængsel for ærekrænkelsen.

Han flygtede til et territorie for landets oprindelige befolkning og fik senere asyl i Peru.

Som lovgiver har Villavicencio fået kritik fra oppositionspolitikere for dette år at have hindret en rigsretssag mod præsident Lasso.

- I dag er behovet for at handle med en stærk hånd mod kriminalitet blevet understreget mere end nogensinde, skriver en af de andre præsidentkandidater, Jan Topic, på X.