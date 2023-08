Da Wu Hongbo for fem år siden fastslog, at han som FN-ansat først og fremmest tjente Kinas interesser, begyndte alarmklokkerne at ringe i de vestlige hovedstæder. Wu Hongbo havde netop forladt posten som vicegeneralsekretær i FN og som ansvarlig for Desa, FN’s departement for økonomiske og sociale forhold. Udtalelsen fik flere til at overveje, hvad Kina egentlig brugte sin øgede indflydelse i FN til: internationalt samarbejde eller at pleje egne nationale interesser?