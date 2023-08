Pakistans tidligere leder Imran Khan får tre års fængsel

Pakistans tidligere leder Imran Khan er lørdag blevet idømt tre års fængsel for svindel med gaver, han fik som premierminister.

Det skriver lokale medier ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Khan er dømt for at have videresolgt nogle af de gaver, han modtog.

Dommen kan blokere Khans muligheder for at stille op ved det pakistanske valg, der skal finde sted senest i begyndelsen af november.