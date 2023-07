Tunfisker finder savnet sømand og hund efter tre måneder til søs

Grupomars præsident og stifter, Antonio Suárez Gutiérrez, udtaler ifølge AP, at han er stolt af sin besætning for at redde mandens liv.

9News skriver, at Timothy Shaddock og Bella forlod havnen La Paz i Mexico for tre måneder siden.

Men blot en uge inde i deres rejse blev de ramt af en storm, som gjorde deres båd ude af stand til at sejle videre.

De overlevede ifølge mediet ved at af leve regnvand og spise rå fisk. Alt imens de ventede og håbede på den spinkle chance for at blive reddet.

Timothy Shaddock fortæller 9News, at han er ved godt helbred trods de seneste måneders strabadser.

- Jeg har været igennem en meget svær prøvelse på havet. Jeg har bare brug for hvile og god mad, fordi jeg har været alene til søs i lang tid, siger han til mediet.