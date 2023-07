Irans moralpoliti genoptager patruljering efter lang pause

Hendes død fik kvinder i store dele af Iran til at protestere mod loven om hijab. Samtidig fik hændelsen kvinder til at trodse det iranske styre og smide tørklædet.

Godt et halvt år efter at protesterne begyndte, kunne man stadig se kvinder uden tørklæde i indkøbscentre, på gaden, på restauranter og andre steder i det offentlige rum ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det skete til trods for, at de risikerede at blive anholdt, hvis de ikke overholdte det religiøse styres regler om, hvordan kvinder skal gå klædt.

Irans indenrigsministerium gjorde det klart i en udtalelse i slutningen af marts, at styret ikke har planer om at droppe kravet om tørklæde trods den folkelige modstand.

For tørklædet er ”en af den iranske nations kulturelle grundpiller”, argumenterede ministeriet.