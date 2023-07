En højt profileret russisk general ansvarlig for styrkerne i det besatte sydlige Ukraine hævder at være blevet sparket på porten.

Det sker, efter at han anklagede Ruslands forsvarsministerium for at forråde sine soldater ved ikke at give dem nok opbakning, skriver mediet CNN.

Ivan Popov var øverstbefalende for en hærstyrke, der har været heftigt involveret i kampene i regionen Zaporizjzja, og en af de højst rangerende officerer involveret i Ruslands invasion.