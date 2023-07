Også den ukrainske embedsmand Yurii Mysyagin som er medlem af Ukraines parlament, har offentligt bekræftet kommandantens død.

Flere russiske embedsmænd taler om Tsokov som en »kompetent og dygtig kommandant« på blandt andet Twitter og Telegram, hvor hans død ligeledes omtales.

Ifølge den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) skulle Tsokov angiveligt være blevet dræbt i et missilangreb på et lokalt hotel. Han blev tidligere såret under et ukrainsk angreb på Svatove, Luhansk Oblast, i slutningen af september 2022.