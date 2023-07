Rusland kalder dets handlinger i Ukraine for en særlig militæroperation, mens Ukraine og dets allierede siger, at Rusland fører en uprovokeret krig for at erobre land og dominere dets nabo.

Diplomater mener, at Medvedevs synspunkter giver en indikation på tankegangen i toppen af den russiske regering.

Som præsident præsenterede Medvedev sig som liberal og moderniserende. I dag er han en stor kritiker af Vesten og en loyal Putin-støtte.

Tirsdag advokerede Medvedev også for at bruge klyngebomber, efter USA har meddelt, at det vil forsyne Ukraine med varianter af våbnet, der typisk frigiver et stort antal små bomber over et stort område, og som er blevet gjort forbudt af mange lande.