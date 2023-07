Forskere: Varmen i Europa kostede over 61.000 liv sidste år

De fleste ofre er ældre over 80 år, fremgår det af undersøgelsen. Næsten to tredjedele af dem er kvinder.

Forskerne bag undersøgelsen påpeger, at hvis der ikke gøres mere for at beskytte de mere sårbare grupper mod stigende temperaturer, risikerer Europe i 2030 at opleve omkring i gennemsnit 68.000 dødsfald hver sommer på grund af varmen.

I 2040 vil det tal stige til over 94.000, og i 2050 kan det ligge over 120.000, viser forskernes prognose.

Raquel Nunes, der er ekspert i sundhed og klima ved det britiske Warwick universitet, har ikke været med i arbejdet med undersøgelsen.

Men hun siger, at den ”understreger det akutte behov for at beskytte sårbare grupper fra indvirkningen af hedebølger”.