Nato har indledt en hård slutspurt for at få Sverige halet om bord som medlem inden Nato-topmødet i næste uge. Men der er stadig problemer, og der kan ifølge Nato-diplomater sagtens vente et par hårde bjergetaper endnu.

Torsdag havde Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, samlet udenrigsministrene fra Tyrkiet, Sverige og det