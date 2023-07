Biden anser svensk Nato-medlemskab for at være meget vigtigt

Et svensk Nato-medlemskab er ”meget vigtigt”.

Det siger USA’s præsident, Joe Biden, onsdag på et spørgsmål fra en journalist under et møde med Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, i Det Hvide Hus.

Det skriver det svenske medie SVT.

Biden siger blandt andet, at han ”utålmodigt ser frem til” Sveriges medlemskab.