Domstol udelukker Bolsonaro fra politik i syv år

Under mødet med dem gav han udtryk for, at han ikke havde tillid til Brasiliens elektroniske valgsystem og fremlagde en lang liste af udokumenterede påstande om manglerne ved systemet.

Han kom ikke med beviser for sine påstande om valgsystemets fejl og mangler.

- Bolsonaro brugte mødet med ambassadørerne til at sprede tvivl og anspore konspirationsteorier, sagde dommer Benedito Goncalves tidligere på ugen.

Ekspræsidenten afviser at have gjort noget forkert. Og han siger, at han allerede nu har planer om at bringe sagen hele vejen til landets højesteret.

- Jeg har ikke angrebet valgsystemet. Jeg fremviste bare dets mulige svagheder, sagde han fredag, inden afgørelsen kom fra valgdomstolen.