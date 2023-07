Hun har hørt to analyser efter fejlslagent kupforsøg i Rusland. Men ifølge hende er de begge forkerte

Sår juridiske eksperter tvivl om muligheden for at bruge milliarder af indefrosne russiske midler til genopbygningen af Ukraine, siger hun, at Estland vil gå forrest:

»Hvorfor skal vores skatteydere betale for noget, som vi ikke har ødelagt?«

I den estiske analyse spiller EU, Nato og Ukraines vestlige allierede en hovedrolle i at få russerne til at indse deres fejl.

»Det står nu mere og mere klart, at Ukraine vinder den her krig. Så snart Putin forstår, at han taber, eller at Kreml forstår, at de taber, så vil krigen være forbi,« siger hun.