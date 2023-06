Vragdele fra imploderet ubåd ved "Titanic" er hentet på land

Vragdele fra ubåden ”Titan”, som menes at være imploderet under en ekspedition ned til vraget af ”Titanic”, er blevet hentet på land onsdag.

Det skriver Sky News.

Vragdelene er blevet losset fra skibet ”Horizon Arctic” ved havnen St. John’s i Newfoundland i Canada.

”Titan” forsvandt 18. juni, da den var på vej ned i 3800 meters dybde for at komme ned til vraget af ”Titanic”. Det ligger omkring 690 kilometer sydøst for Newfoundland i Canada.