Onsdag blev en dansk far udsat for lidt af en forskrækkelse, da hans datter kontaktede ham med beskeden om, at hun og syv andre danskere, der var på vej over Stillehavet i sejlbåd, var kæntret.

Skibet var kollideret med mindst én og måske to hvaler i et sammenstød, der skulle have forårsaget kæntringen af den 51 fod store båd. Det skriver Forsvaret på sin hjemmeside.