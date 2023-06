100 lande enige om globale finansreformer

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger fredag på et stort finansmøde i Paris, hvor over 100 lande deltager, at ”der er fuldstændig konsensus om, at de globale finansielle institutioner skal reformeres”.

Samtidig oplyser Macron, at en længe ventet aftale om, at de rige lande skal bidrage med 100 milliarder dollar (685 milliarder kroner) til en klimaplan for udviklingslandene nu er faldet på plads.