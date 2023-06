Jordiske rester af newzealandske minearbejdere fundet efter 12 år

Politi og eksperter har boret huller ind til kulminen som en del af en igangværende kulegravning af katastrofen.

I den forbindelse har politiet nu lokaliseret de jordiske rester af op til 12 af de 29 mænd, der døde i minen.

Tilbage i 2021 kunne politiet i New Zealand også oplyse, at der var fundet to lig i minen.

Politiet har fastslået, at minearbejderne sandsynligvis døde umiddelbart i forbindelse med den første eksplosion.

Og det er en lille trøst for Rowdy Durbridge, der arbejdede i minen, og som mistede sin søn Dan i ulykken.

- Alle ved, at 29 mænd døde i den fandens mine, men at vide, at de er blevet set, er anderledes. Jeg kan varme mit hjerte lidt med, at det, der er blevet set, bekræfter, at de døde, hvor de stod, og at de ikke tilbragte dage fanget derinde i live, som nogle folk har påstået, siger han til The New Zealand Herald.