Russisk dommer lukker dørene i retssag mod Navalnyj

De journalister, der ønsker at følge sagen, blev sendt ind i et tilstødende lokale. Her havde de til at begynde med mulighed for at følge sagen på en skærm, men lyden var næsten ikke til at høre.

Senere blev streamingen stoppet, og en talsmand for domstolen meddelte, at den ikke ville blive genoptaget.

Ifølge Reuters var anklagerne i sagen bekymrede for sikkerheden. De uddybede ikke på hvilken måde, men nævnte, at de havde set beviser for, at Navalnyj havde planlagt en ”provokation”.

Inden sagen gik i gang, havde Navalnyj appelleret til russerne om at ”stå sammen i kampen mod Putins løgne og Kremls hykleri”.