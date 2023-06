Kina står for størstedelen af væksten i verdens atomvåben

USA og Rusland er tilsammen i besiddelse af næsten 90 procent af verdens atomvåben.

Indien, Pakistan og Nordkorea har samtidig også udvidet deres atomlagre, mens Ruslands også er vokset en lille smule.

- Det store billede er, at vi har haft over 30 år, hvor antallet af atomsprænghoveder er faldet, og nu ser vi, at den proces er ved at slutte, siger Dan Smith.

Instituttet fremhæver også, at den diplomatiske indsats med våbenkontrol udfordres af krigen i Ukraine.

I februar sagde Rusland, at man ville suspendere sin deltagelse i atomnedrustningsaftalen New Start.

Atomaftalen indgik Rusland med USA tilbage i 2010.

Dan Smith siger dog også, at væksten i antallet af sprænghoveder ikke skyldes krigen i Ukraine, da de tager længere tid at udvikle.