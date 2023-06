Microsoft skal betale millioner for krænkelse af børns privatliv

Microsoft er anklaget for at overtræde en lov om børns privatliv på internettet ved at indsamle personlig information fra børn, der tilmeldte sig Microsofts Xbox-gamingsystem.

Det er sket uden at give forældrene besked eller indhente deres samtykke. Microsoft har desuden beholdt børnenes personlige oplysninger, siger FTC i en udtalelse.

Forliget indebærer også, at Microsoft skal sørge for at forbedre privatlivssikkerheden for børn, der bruger spillekonsollen Xbox.

- Vores foreslåede kendelse gør det lettere for forældre at beskytte deres børns privatliv på Xbox og begrænser, hvilken information Microsoft kan indsamle og beholde om børn, siger Samuel Levine, der er direktør i FTC’s afdeling for forbrugerbeskyttelse.