De kalder sig et alternativ til G7, står foran en betydelig udvidelse af medlemskredsen i de kommende år og har som en af målsætningerne at skabe et alternativ til den amerikanske dollar som international handelsvaluta.

Fra at være en løs interesseorganisation af nye, stærke lande i kategorien emerging markets er Briks begyndt at tage form som et konkret alternativ til den nuværende verdensorden.