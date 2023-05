Stort studie: Knap halvdelen af alle dyrebestande skrumper

Tabet af dyreliv på verdensplan er mere foruroligende end hidtil antaget.

Det konkluderer et studie, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Biological Reviews. Det skriver det amerikanske medie CNN.

Studiet har analyseret over 70.000 arter på hele kloden for at finde ud af, om deres bestand er vokset, skrumpet eller på samme niveau.