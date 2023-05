Premierministre lover at hjælpe Ukraine med jagerfly

En international koalition skal stables på benene for at hjælpe Ukraine med at fremskaffe jagerfly.

Sådan lyder det fra den britiske og hollandske premierminister tirsdag efter Europarådets topmøde i Reykjavik i Island.

- Premierministeren og premierminister Rutte (Mark, red.) er enige om, at de vil arbejde på at bygge en international koalition for at forsyne Ukraine med evner til kamp i luften, siger en talsmand for premierminister Rishi Sunaks kontor.