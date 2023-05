Tyrkiet nægter folketingsmedlem at være valgobservatør

Han forventer, at den danske regering ”vil sige klart og entydigt fra”.

Derudover regner han med, at det vil føre til ”international kritik og fordømmelse, som det gjorde, da Tyrkiet ved sidste valg nægtede specifikke valgobservatører adgang”.

- Demokratiske kræfter er nødt til at stå sammen og sige klart fra over for det her.

- OSCE arbejder for demokrati og menneskerettigheder, og vi er til stede til valget i Tyrkiet for at sikre en demokratisk valghandling i en højspændt situation. Det her er et hårdt anslag mod demokratiet, siger Søren Søndergaard.

Peter Juel-Jensen (V), formand for OSCE’s Parlamentariske Forsamling, siger til TV 2, at han vil kontakte præsidenten for OSCE.