Tænketank: Rusland stod sandsynligvis bag droneangreb på Kreml

Satellitbilleder viser desuden, at Rusland har opsat Pantsir-luftforsvarssystemer nær hovedstaden for at omringe byen med luftforsvarssystemer.

- Et angreb, som undveg opdagelse af og ødelæggelse af sådanne luftforsvarssystemer og lykkedes med at ramme så højt et profileret mål som Kreml, ville have været yderst pinligt for Rusland, skriver tænketanken.

Nyhedsbureauet Reuters noterede sig desuden om angrebet mod Kreml, at ”det er stadig uklart, hvordan Ukraine - hvis det altså var involveret - for alvor kunne have forventet at dræbe Putin med et droneangreb på Kreml - en enorm, historisk, opmuret fæstning i hjertet af Moskva”.

Den russiske ambassadør i USA, Anatolij Antonov, fastholder alligevel tidligt torsdag morgen dansk tid, at der var tale om et ”ukrainsk terrorangreb”, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.