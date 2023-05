USA har svært ved at vurdere om Ukraine har angrebet Kreml

Kreml er et gammelt fæstningskompleks i hjertet af Moskva. Det har i et århundrede traditionelt været hovedsæde for Ruslands herskere, og Putin har sin hovedresidens og sit kontor i fæstningen.

Der er videooptagelser i omløb på sociale medier i Rusland, der viser røg og en eksplosion over Kreml.

Videoen blev lagt ud i en gruppe for beboere i et nabolag nær Kreml. Indbyggere i området meldte om et brag fra en eksplosion omkring klokken 2.30 natten til onsdag.

– Det er jævnligt blevet sagt, at Rusland vil bruge sådanne angreb som påskud til et større angreb mod civile, og det hævder Ukraine nu igen. Det er ikke umuligt, men jeg synes dette angreb får Putin til at se sårbar ud, siger Haga.