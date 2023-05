Russiske skibe var i nærheden af eksplosionssteder på Nord Stream

- Der er en sammensætning af skibe derude, som sammen med positionerne indikerer, at der er foregået noget på havbunden, som kan have været forbundet med sprængningerne. Uden at vi kan sige, at det er tilfældet, siger han.

Skibene var til stede omkring gasrørledningerne i både juni og september sidste år ifølge DR’s oplysninger.

I september sidste år blev der registeret læk i Nord Stream 1 og 2, der ligger i Østersøen. Efterfølgende har flere landes myndigheder - heriblandt danske - sagt, at det var sabotage, der var skyld i lækkene.

Hvem der stod bag sabotagen, vides endnu ikke.

DR har forelagt Ruslands ambassade i København oplysninger om de russiske skibes tilstedeværelse ved gasrørledningerne. Ambassaden har ikke svaret på DR’s henvendelse.