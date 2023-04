27/04/2023 KL. 05:00

Pentagon-læk: Islamisk Stat opildnede til konkret terror efter Paludans afbrændinger af Koranen

Læk af tophemmelige dokumenter fra Pentagon afslører, at islamister opfordrede til terror mod konkrete mål flere steder i verden som hævn for Rasmus Paludans koranafbrændinger i januar. PET påpeger, at afbrændingerne kan få alvorlige konsekvenser for Danmark.