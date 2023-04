28/04/2023 KL. 05:30

Når sanktionerne virker, kan et manglende kugleleje stoppe en kampvogn

Manglen på kuglelejer og optik betyder, at Rusland ikke kan erstatte tabet af moderne kampvogne. Vestens sanktioner bider, mens russerne leder efter nye ruter for at omgå dem.