Og det er ikke bare held, der skal til for en fotograf i sådan en situation. Det kræver et stort overblik, for man skal vide, hvor man skal være, før det sker. Det fortæller Brian Karmark, fotoredaktør på Jyllands-Posten.

»Det er et helt fantastisk billede, der indkapsler krigen i Ukraine. Det viser nærmest symbolsk, at Rusland slår den kommende generation af ukrainere ihjel,« siger han.

»Når man ser historisk på World Press Photo, er der mange af billederne som kan være meget voldsomme, men der er også en del af billederne, der udtrykker et håb. At der kommer til at ske noget godt. Jeg tror, at det vinder, fordi der også er noget håb i billedet. Man ser de fire mænd redde kvinden ud,« siger han.