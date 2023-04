Bekymrede G7-lande beder Kina værne om fred i Taiwan

Frygten for et kinesisk indgreb i Taiwan var blandt de vigtigste dagsordener på et udenrigsministermøde blandt G7-landene.

Tirsdag er et kommuniké fra det tre dage lange møde i Japan blevet offentliggjort, og her henvender G7-landene sig direkte til Kina.

- Vi bekræfter på ny vigtigheden af fred og stabilitet på tværs af Taiwanstrædet som et uvurderligt element i sikkerhed og velstand i det internationale samfund og opfordrer til en fredelig løsning på problemer på tværs af strædet, står der i dokumentet.