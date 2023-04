Mens voldsomme eksplosioner mandag for tredje dag i træk rystede Sudans hovedstad, Khartoum, stiger både det civile dødstal og den internationale frygt for, at den militære konflikt er i færd med at eskalere helt ud af kontrol.

Sker det, kan det udløse nye flygtningebølger mod Europa, en humanitær katastrofe og øget ustabilitet i det østafrikanske land, der har en strategisk vigtig placering ved Det Røde Hav.