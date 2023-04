Det er en rigtig dårlig idé at sende asylsøgere fra Europa til Rwanda på en enkeltbillet, mener oppositionsleder i det afrikanske land.

Storbritannien er længst fremme med planer om at deportere migranter, der kommer illegalt over Den Engelske Kanal, til Rwanda. I Danmark er projektet om at gøre det samme stadig i live, om end det er sat på pause.