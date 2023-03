ICC udstedte den 17. marts en arrestordre på Putin som følge af krigen i Ukraine.

Domstolen beskylder den russiske præsident for at være ansvarlig for krigsforbrydelser begået i Ukraine.

I samme ombæring siger Medvedev også, at Vesten ikke bryder sig om Rusland og Kinas uafhængighed.

Han mener, at Vesten de kommende årtier vil forsøge at dele Rusland op i mindre og svagere stater.

Han siger også, at Ukraine er en del af ”Storrusland” og tilføjer, at han ikke ser nogen mulighed for at genoplive forbindelsen mellem Rusland og Vesten i den nærmeste fremtid.