Kina hævder at have fordrevet amerikansk krigsskib fra øgruppe

Både Kina, Taiwan og Vietnam gør ifølge den amerikanske efterretningstjeneste CIA krav på øgruppen, der huser flere kinesiske militære områder, herunder baser.

Spændingerne mellem Kina og USA er vokset på det seneste.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, var tidligere på ugen på besøg i Rusland, hvor han mødtes med den russiske præsident, Vladimir Putin. Xi Jinping forlod Rusland onsdag morgen.

I februar var det en formodet kinesisk spionballon, der lagde hårdt pres på relationen mellem Kina og USA.

Luftballonen blev skudt ned af et amerikansk kampfly ud for South Carolinas kyst den 4. februar. Det skete, efter at den i flere dage var fløjet over USA og dele af Canada. Sagen fik blandt andet udenrigsminister Antony Blinken til at aflyse et planlagt besøg i Kina.