Blågrønne plastiksten på øde ø foruroliger forsker

- Det her er nyt og skræmmende på samme tid, for forurening har nået geologien, siger Santos.

Santos fandt første gang stenene i 2019, da hun rejste til øen i forbindelse med en afhandling om et andet emne - nemlig jordskred, erosion og andre ”geologiske risici”.

Hun arbejdede tæt på et naturområde, som er kendt for at være verdens største yngleplads for en truet skildpaddeart, da hun stødte på en større ophobning af de mærkværdigt udseende blågrønne sten.

Overrasket tog hun nogle af dem med hjem til laboratoriet efter en ekspedition på to måneder.