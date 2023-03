»Det bedste vurdering lige nu er, at det nok ikke var intentionelt. Det var nok resultatet af dyb inkompetence hos en af de russiske piloter,« siger Ned Price, talsmand for det amerikanske udenrigsministerium ifølge MSNBC.

Forsvarsminister Lloyd Austin har onsdag talt i telefon med den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, om kollisionen.

»Det er Ruslands pligt at betjene sit militærfly på en sikker og professionel måde,« siger Lloyd Austin ifølge det amerikanske medie Politico.

Mediet skriver også, at dronen ligger et sted mellem 1.200 og 1.500 meter under havets overflade. Ifølge general Mark Milley er affaldet herfra »sandsynligvis sunket betydeligt dybere«. Det betyder ifølge generalen også, at enhver operation for at få fat i dronen »fra et teknisk synspunkt vil være meget vanskelig«.