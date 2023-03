Der er langtfra enighed om, hvad der skete, da en amerikansk drone tidligt tirsdag morgen styrtede i Sortehavet.

Ifølge amerikanerne fløj to russiske kampfly efter dronen, inden et af de russiske kampfly fløj på »uforsvarlig« og »hensynsløs« vis ind foran den amerikanske drone og dumpede brændstof ud over den for derefter at berøre dens propel, så den pludselig styrtede i havet.

Fra det russiske forsvarsministerium lyder det, at dronen havde kurs direkte mod Krim-halvøen, da den efter et par hårde manøvrer kom ud af kurs og styrtede ned.

Hvis amerikanernes udlægning af episoden er korrekt, er der ifølge den amerikanske avis New York Times tale om den første kendte fysiske kontakt mellem Ruslands og USA’s militær som følge af krigen i Ukraine.

Men hvad er det for en drone, der nu er centrum i en optrapning af konflikten mellem de to atommagter?

»Det er en af de mest ikoniske droner, der har været anvendt i mange år efterhånden, også i krigen mod terror,« forklarer Andreas Graae, der er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet og forsker i bl.a. droner.

Der er tale om en drone af typen MQ-9 Reaper.

Tidligere blev droner udelukkende brugt til overvågning og indsamling af efterretninger, men i forbindelse med krigen mod terror begyndte man også at bruge de ubemandede luftfartøjer som våben ved at udstyre dem med missiler. Det gjorde man først med den amerikanske Predator-drone, der senere blev afløst af Reaperen.

I dag har de amerikanske droner fået konkurrence af modeller fra bl.a. Tyrkiet og Kina, men Andreas Graae fremhæver stadig MQ-9 Reaperen som »en af de mest avancerede«.