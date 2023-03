Forsvaret vurderer at krigen i Ukraine kommer til at vare årevis

- Hvis man tror, det er overstået lige om lidt, så tager man fejl. Det her bliver et langt sejt træk, også på det militære plan, siger han.

FE-chefen mener, at vestlig opbakning samt bidrag i form af omfattende våbendonationer som kampvogne og missilsystemer spiller ”en afgørende rolle”.

- Det er evnen fra vores side til at blive ved med at levere ammunition og våbensystemer, som gør det muligt for Ukraine at kæmpe kampen. Det er helt afgørende. Uden det ville det blive meget svært for ukrainerne, siger Svend Larsen.

Forsvarschefen påpeger, at træning i de vestlige systemer også spiller en væsentlig rolle.

Eksempelvis modtager ukrainske soldater træning i vestlige lande, så de kan vende hjem for at bruge eksempelvis de danskdonerede Caesar-haubitser, som også skal vedligeholdes.

- Det skal ned, det skal trænes. Ukrainerne skal blive gode til at anvende det, før det kan omsættes i praksis. Det kommer til at tage tid, der er ingen, der har lyst til at opgive noget eller flytte sig, siger Flemming Lentfer.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kalder det ”en udmattelseskrig”.

- Uanset hvor lang tid den skrækkelige krig må vare, så viger vi ikke fra Ukraines side. De lader sig ikke udmatte, og det gør vi selvfølgelig heller ikke i Danmark, og vi lader os ikke skræmme, siger hun.