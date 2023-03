Det var alt andet end en smart manøvre, der ifølge den amerikanske europæiske kommando tirsdag morgen klokken 7.03 pludselig forandrede dynamikken i krigen mellem Rusland og Ukraine.

Efter to russiske Su-27 kampfly gennem 40 minutter havde forfulgt den amerikanske MQ-9 Reaper drone højt oppe over Sortehavet vest for den russisk annekterede Krimhalvø i internationalt farvand, skete det, der onsdag har fået samtlige af Natolandenes hovedstæder til at kigge endnu mere nervøst på krigen i Ukraine.