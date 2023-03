Russisk kampfly er kollideret med amerikansk drone

Generalen understreger, at både USA og allieredes luftfartøjer fortsat vil operere i det internationale luftrum over Sortehavet. Han påpeger, at Ruslands ageren i dette luftrum er »farlig« og kan føre til »utilsigtede eskaleringer«.

»Denne hændelse følger et mønster af farlige handlinger fra russiske piloter, mens de interagerer med amerikanske og allierede fly over internationalt luftrum, herunder over Sortehavet,« står der i pressemeddelelsen.