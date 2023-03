Samtidig understreger kilderne i efterretningstjenesten over for New York Times, at der »stadig er enorme huller i«, hvad amerikanske og europæiske efterretningstjenester ved om hændelsen og gerningsmændene bag.

Kilderne har ikke ønsket at afsløre, hvilke og hvilken type af efterretninger, der har ledt dem til ovenstående konklusion.

Siden gaslækken i september på de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2 - der løber fra Rusland til Tyskland og altså forbi Bornholm - har det været et mysterium, hvem der stod bag det, som både danske, svenske og tyske myndigheder har dømt som bevidst sabotage - og altså ikke en tilfældighed.

Rusland er af flere politikere og sikkerhedseksperter blevet udpeget som den oplagte skurk. Rusland har derimod peget skyldspilen mod Storbritannien og USA, mens andre mener, at Ukraine stod bag. Alle ovenstående parter har nægtet nogen former for skyld.